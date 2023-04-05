Военкоры показали видео с «дороги смерти» под Артемовском

«РВ» опубликовала видео с боевой техникой НАТО на дороге на Артемовск

Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видео с западной техникой на дороге на Артемовск (украинское название — Бахмут).

«"Дорога смерти" на Бахмут усеяна боевой техникой НАТО», — говорится в описании под роликом. Уточняется, что на видео можно увидеть американские тяжелые бронемашины MRAP, бронетранспортеры и другие боевые машины.

Ранее появились кадры, снятые солдатами ВСУ, на которых они проезжают мимо колонны уничтоженной техники НАТО. На опубликованном ролике видно, как военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) едут на автомобиле, а по обе стороны дороги стоит разрушенная западная бронетехника.