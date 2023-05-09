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02:59, 9 мая 2023Бывший СССР

Уничтоженная техника ВСУ на «дороге смерти» под Артемовском попала на видео

RusVesna опубликовала видео с уничтоженной техникой ВСУ на «дороге смерти» под Артемовском

«Дорога смерти» Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (украинское название — Бахмут) пополняется уничтоженной боевой техникой, она попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

На кадрах, снятых украинским военным, запечатлены груды военной техники: танки Т-64БВ, БТРы, МТ-ЛБ, тягачи БТС-4, бронеавтомобили и множество различных машин.

Отмечается, что дорога в Артемовск через населенные пункты Красное и Ивановское находится под огневым контролем российских войск.

Ранее военкоры показали видео с западной техникой на дороге на Артемовск. На видео можно увидеть американские тяжелые бронемашины MRAP, бронетранспортеры и другие боевые машины.

Бои за Артемовск продолжаются уже более восьми месяцев — Вооруженные силы Украины держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны украинских войск.

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Марина Совина
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