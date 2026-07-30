Крупная хищная рыба укусила 13-летнюю девочку

В США барракуда напала на 13-летнюю девочку и разорвала ей сухожилия

В штате Техас, США, 13-летняя Клэр Макдонел пострадала в результате нападения крупной хищной рыбы. Об этом сообщает Fox 26.

По словам Клэр, она нырнула в воду, чтобы сделать стойку на руках на дне, и неожиданно почувствовала, будто ее рука застряла у кого-то в пасти. «Я просто ощутила мощный укус, а когда отдернула руку, все прошло», — рассказала она. Оглянувшись, девочка увидела длинный серебристый хвост. Это была барракуда.

Мать Клэр отметила, что рука девочки сильно кровоточила. Кровь не мог остановить даже жгут, поэтому Джен боялась, что ее дочь просто лишится руки. Оказалось, что рыба разорвала ей сухожилия. «Мне было очень страшно. Я очень нервничала и все время плакала», — призналась Клэр.

В ближайшее время девочка перенесет операцию на руке. Ожидается, что после нее она полностью восстановится. Несмотря на пережитое, Клэр заявила, что по-прежнему любит океан и все еще намерена осуществить свою мечту — стать морским биологом.

Барракуда — крупная хищная рыба, обитающая в тропических и субтропических водах, включая Карибское море и Мексиканский залив. У нее мощные челюсти и острые зубы, а ее длина может достигать двух метров.

Барракуды редко нападают на людей, но блестящие украшения способны привлечь их внимание, так как они охотятся на мелкую серебристую рыбу. При укусе они наносят рваные раны, требующие срочной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что на острове Майорка, Испания, лещ укусил туристку из Германии. По словам женщины, крови не было, но испуг и боль оказались ощутимыми.

