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Из жизни
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20:09, 16 июня 2026Из жизни

Лещ укусил женщину в воде

На Майорке лещ укусил туристку из Берлина
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: jack perks / Shutterstock / Fotodom

На острове Майорка, Испания, лещ укусил туристку из Германии. Об этом сообщает Bild.de.

28-летняя жительница Берлина отдыхала на пляже Кала-Майор. Она стояла по колено в воде и почувствовала, как кто-то укусил ее за правую икру. Крови не было, но испуг и боль оказались ощутимыми. По словам туристки, она понятия не имела, что на курорте водятся рыбы, которые могут нападать на людей. Как выяснилось, это не единичный случай — прошлым летом только за один день было зарегистрировано до 15 подобных нападений. Обычно они происходят именно в купальный сезон, когда пляжи переполнены.

По мнению морского биолога Сильвии Гарсии, за укусами стоят морские лещи. Это небольшие рыбы с мощными челюстями и острыми зубами. Чаще всего кусаются прозрачные мальки, которые почти незаметны в воде, но могут напасть и взрослые особи — их укусы болезненнее и часто оставляют кровоточащие раны.

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Специалисты считают, что повышение температуры воды ускоряет обмен веществ у рыб и они становятся более голодными. Кроме того, они привыкли к людям, а также принимают за еду ороговевшую кожу на пятках или свежие царапины. Атаки обычно происходят у самого берега на мелководье. Схожие случаи фиксировались на южном побережье острова — в частности, на пляжах Са-Рапита, С'Эстанйол, Кала-Пи и Кала-д'Ор.

Ранее в США женщина попала в больницу с раной после нападения барракуды. По словам очевидцев, пострадавшая вышла из воды на берег с окровавленной рукой.

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