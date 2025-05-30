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15:19, 30 мая 2025Из жизни

Женщина попала в больницу после укуса барракуды

В США барракуда напала на женщину и укусила ее
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Norbert Probst / ImageBroker.com / Globallookpress.com

В городе Лодердейл-бай-те-Си, США, женщина попала в больницу с раной на руке после нападения барракуды. Об этом сообщает NBC News.

По словам очевидцев, пострадавшая женщина вышла из воды на берег с окровавленной рукой. Она кричала от боли. Посетители пляжа остановили кровотечение с помощью полотенца и вызвали медиков. Женщину доставили в больницу. Она уже идет на поправку.

Один из свидетелей произошедшего рассказал, что крупная рыба напала на женщину, стоявшую по пояс в воде около пирса. Предполагается, что ее укусила барракуда.

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Барракуды — крупные хищные рыбы с мощными челюстями. Они могут достигать в длину двух метров и набирать вес до 50 килограммов. Охотясь, они нападают на свою жертву на большой скорости, за что этих рыб прозвали живыми торпедами.

Ранее сообщалось, что в Австралии фельдшер из Германии укололся шипом самой ядовитой рыбы в мире — рыбы-камня — и смог пережить это. «Это ощущалось так, будто слон ударил меня в сердце», — рассказал он.

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