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10:36, 25 ноября 2024Из жизни

Мужчина пережил укол самой ядовитой рыбы в мире и сравнил его с ударом слона

В Австралии мужчина сравнил укол самой ядовитой рыбы в мире с ударом слона
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Yannick Tylle / picture alliance / Globallookpress.com

В Австралии фельдшер из Германии укололся шипом самой ядовитой рыбы в мире — рыбы-камня — и смог пережить это. Об этом сообщает ABC Australia.

26-летний немец Каспер Крупа решил искупаться на популярном местном пляже недалеко от города Каррата вместе с возлюбленной. Плавая по пояс в воде, мужчина опустил руку на дно и вдруг почувствовал, будто что-то его укусило. По словам Крупа, он сразу вытащил кровоточащую руку из воды и по его телу начала распространяться сильная боль. «Это ощущалось так, будто слон ударил меня в сердце», — описал ощущения от укола пострадавший.

Крупа тут же вышел на берег и бросился к машине, забыв телефон в песке, чтобы добраться до больницы. Ему пришлось сесть за руль самому, поскольку его девушка только училась водить автомобиль. Возлюбленная все равно смогла помочь пострадавшему: он не мог двигать левой рукой, поэтому она переключала за него передачи. Так пара и доехала до места назначения.

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В больнице Крупа вкололи обезболивающее и опустили его руку в горячую воду с уксусом, чтобы вывести из нее яд. Сначала врачи действовали так, будто на мужчину напала змея. Лишь получив анализ крови немца, они поняли, что его уколола рыба-камень. Медики стабилизировали состояние Крупа и выписали его из больницы на следующий день после госпитализации.

Рыба-камень, или бородавчатка — морская хищная рыба с 13 шипами, каждый из которых способен впрыскивать высокотоксичный яд. За счет своего внешнего вида она успешно маскируется под камень, обычно прячется возле коралловых рифов и темных водорослей. Ее яд не только приносит сильнейшую боль, но и может привести к параличу и некрозу. Против укола рыбы-камня существует противоядие, однако туристов все равно призывают быть осторожными на пляжах стран, где она водится. Среди них Таиланд, Египет и Австралия.

Ранее сообщалось, что знаменитый блогер и заклинатель змей из ЮАР не пережил укуса зеленой мамбы. Ради создания контента с животными мужчина даже бросил работу в банке и постоянно предупреждал подписчиков, как опасны ядовитые змеи.

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