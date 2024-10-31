Прославившийся любовью к опасным животным блогер не пережил укуса змеи

Блогер из ЮАР Грэм Динкельман умер после укуса зеленой мамбы у себя дома

Знаменитый блогер и заклинатель змей из ЮАР не пережил укуса зеленой мамбы. Об этом пишет The Telegraph.

В сентябре 44-летнего Грэма Динго Динкельмана в его доме укусила зеленая мамба (Dendroaspis angusticeps). Яд зеленой мамбы поражает нервную систему, а также вызывает сильный отек. У Динкельмана укус спровоцировал анафилактический шок, из-за этого его ввели в искусственную кому. Однако состояние блогера не улучшилось за месяц, и в конце октября его не стало.

Видео Динкельмана с самыми опасными рептилиями ежемесячно набирали около трех миллионов просмотров. Он даже бросил работу в банке, чтобы создавать контент с животными и просвещать аудиторию в вопросах защиты дикой природы. При этом прославившийся любовью к риску блогер постоянно предупреждал подписчиков, как опасны ядовитые змеи.

«Динго упорно боролся за жизнь весь этот месяц. Мы знаем, что он бился за то, чтобы быть здесь с нами, и мы благодарны ему за это. К сожалению, несмотря на его силу и стойкость, мой любимый муж ушел от нас сегодня, окруженный своей семьей», — сказала в заявлении жена блогера Керсти. У блогера осталось трое детей.

Ранее сообщалось, что комариный укус, который житель американского штата Коннектикут пережил пять лет назад, оказался для него смертельным. Мужчина не смог справиться с опасной болезнью, которой заразил его комар.