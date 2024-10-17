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15:51, 17 октября 2024Из жизни

Мужчины не стало через пять лет после комариного укуса во дворе его дома

Житель США умер от комариного укуса, который получил в 2019 году

Фото: jcomp / Freepik

Комариный укус, который житель штата Коннектикут в США получил пять лет назад, оказался для него смертельным. Об этом сообщает New York Post.

В 2019 году 49-летний американец польского происхождения Ричард Павульски расчищал заросший задний двор дома. За работой мужчина не заметил укусившего его комара, однако уже на следующий день его стали мучить головные боли, тошнота и рвота. Павульски экстренно госпитализировали с отеком мозга и прооперировали. Однако после операции он впал в кому. Со временем медики выяснили, что он стал жертвой восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ).

ВЭЛ относится к РНК-содержащим вирусам. В эту группу также входят Эбола, COVID-19, бешенство, лихорадка Западного Нила. ВЭЛ поражает центральную нервную систему, среди симптомов — головная боль, лихорадка, дезориентация, рвота и судороги. Лекарства от него нет, смертность составляет до 33 процентов. ВЭЛ болеют в первую очередь лошади, но переносчиками для людей являются кусающие животных комары.

После двух месяцев на аппаратах жизнеобеспечения Павульски очнулся. Однако из-за осложнений ВЭЛ у мужчины был сильно поврежден мозг, почки и печень. Следующие пять лет Павульски жил между больницами и домами для инвалидов. Время от времени к нему возвращалось сознание, но большую часть времени он страдал от дезориентации. Неделю назад органы Павульски начали отказывать из-за бактериальной и стафилококковых инфекций, которые не поддавались лечению. 15 октября его не стало. В этом году в США подтвердилось 10 новых случаев ВЭЛ, трое пациентов, включая Павульски, не выжили после связанных с вирусом осложнений.

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Ранее в США жителей двух штатов призвали сидеть дома по вечерам из-за распространения ВЭЛ. Вермонт стал вторым штатом после Массачусетса, который начал переносить намеченные массовые мероприятия из-за риска заражения людей опасным вирусом.

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      Антонина Черташ
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