Американцев попросили не выходить на улицу после заката из-за смертельно опасной болезни. Ее разносят обычные комары

Два штата США рекомендовали жителям сидеть дома из-за смертельно опасной болезни

В начале сентября два штата США ввели серьезные ограничительные меры в связи с распространением смертельно опасной болезни. Восточный энцефалит лошадей (ВЭЛ) — очень редкое заболевание, и лечения против него не существует, а примерно 30 процентов людей рискуют не пережить заражения. «Лента.ру» рассказывает о болезни, которая заставила десятки тысяч американцев сидеть дома по вечерам.

Вермонт и Массачусетс ввели ограничения

Вермонт стал вторым штатом после Массачусетса, который начал переносить намеченные массовые мероприятия из-за риска заражения людей ВЭЛ. Департамент здравоохранения Вермонта «настоятельно рекомендовал» жителям не выходить на улицу с шести вечера до шести утра, когда кровососущие насекомые особенно активны.

Ограничения в Вермонте совсем не предупредительная мера. Там заболевание появилось впервые с 2012 года. Медики уже обнаружили 47 групп комаров-переносчиков ВЭЛ в 11 небольших населенных пунктах и трех городах.

Из-за этого, в частности, был отменен ежегодный фестиваль Октоберфест в городе Берлингтон. Это мероприятие считается одним из самых массовых и знаменитых в Вермонте

Также отменили или перенесли ряд музыкальных и кулинарных фестивалей. Организаторы отнеслись к подобным мерам с пониманием, хотя и посетовали на потерю вложенных средств.

Город Клинтон в штате Массачусетс во время локдауна, ноябрь 2020 года Фото: Quiggyt4 / Shutterstock / Fotodom

11 сентября первый случай заражения лошади ВЭЛ был выявлен в Коннектикуте — болезнь подхватило 23-летнее животное. Так что и там теперь могут заболеть люди.

ВЭЛ редок, но крайне опасен

Восточный энцефалит лошадей происходит не из стран Азии или Ближнего Востока, как можно было бы подумать. Первый удар он нанес, как считается, именно в Массачусетсе (то есть на востоке США) в 1831 году. Тогда 75 лошадей скончались от загадочной болезни. Сам вирус удалось выявить только в 1930-х годах. Тогда же появились первые жертвы среди людей. В 1938-м 30 детей не пережили болезни в северо-восточной части страны.

Несмотря на свою редкость, ВЭЛ — заболевание тяжелое и коварное. Болеют им в первую очередь лошади, и через контакт с зараженными животными он не передается. Однако всего лишь один комар, ужаливший больное непарнокопытное, может заразить несколько человек.

При этом, по статистике, смертность от ВЭЛ среди людей составляет до 33 процентов, а лечения от него нет — врачи могут бороться только с симптомами и надеяться на лучшее. Так что американцам есть чего опасаться

ВЭЛ относится к РНК-содержащим вирусам. В эту группу, например, входят Эбола, COVID-19, бешенство, лихорадка Западного Нила и другие. ВЭЛ поражает центральную нервную систему своей жертвы. Среди симптомов вируса упоминаются головная боль, высокая температура, дезориентация, судороги и постоянная сонливость.

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В 2024 году уже зарегистрировали один летальный исход из-за ВЭЛ

Ограничения в Массачусетсе и Вермонте были введены вскоре после того, как в конце августа врачи не смогли спасти 41-летнего Стивена Перри из города Хампстед в штате Нью-Гэмпшир.

Мужчина был абсолютно здоров и не имел хронических заболеваний, которые могли вызвать осложненное течение ВЭЛ. Более того, наиболее подверженными болезни считаются дети младше 15 лет и взрослые старше 50, так что случай Перри в своем роде уникален

В Нью-Гэмпшире с 2014 года не фиксировали этой болезни ни у людей, ни у животных. При этом десять лет назад было трое заболевших, двоих из них спасти не смогли.

Стивен Перри Фото: CBS News

Новая вспышка ВЭЛ случилась после относительного затишья

Медики Массачусетса уже выявили ВЭЛ у 80-летнего мужчины. Это первый случай с 2020 года — тогда в штате заболело пять человек, один из которых не выжил.

А в 2019-м там и вовсе случилось нечто, похожее на эпидемию, — в больницы попали 12 зараженных, шестеро из которых скончались. При этом, по статистике, в среднем в США встречается 11 случаев болезни у людей в год.

В последние четыре года ВЭЛ в США почти не было, что, скорее всего, связано с длительными локдаунами из-за «дальнего родственника» этой болезни — COVID-19. Однако, похоже, что теперь лошадиная болезнь вернулась и снова атакует американцев с прежней силой.