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20:17, 10 сентября 2024Из жизни

Жителей США призвали сидеть дома из-за распространения редчайшей смертельной болезни

В США два штата ввели комендантский час из-за смертельно опасного вируса ВЭЛ

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В США жителей двух штатов призвали сидеть дома по вечерам из-за распространения редчайшего вируса, переносимого комарами. Об этом пишет Daily Mail.

Вермонт стал вторым штатом после Массачусетса, который начал переносить намеченные массовые мероприятия из-за риска заражения людей смертельно опасным восточным энцефалитом лошадей (ВЭЛ). Это вирусное заболевание переносят лошади, а разносчиками являются комары. Попадая в организм человека, примерно в 30 процентах случаев оно может вызвать отек мозга и даже летальный исход.

Департамент здравоохранения Вермонта «настоятельно рекомендовал» жителям штата не выходить на улицу с шести вечера до шести утра, когда кровососущие насекомые особенно активны. Незадолго до этого комендантский час из-за болезни был введен в некоторых округах Массачусетса.

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Несмотря на то что ВЭЛ встречается в США крайне редко, в 2023 году одного мужчину из штата Нью-Гемпшир спасти не удалось. В среднем в США случается около 11 заражений этим вирусом в год. Более того, в августе в Вермонте был зарегистрирован первый случай заболевания с 2012 года.

Медики уже обнаружили 47 групп комаров-переносчиков ВЭЛ в 11 небольших населенных пунктах и 3 городах. Из-за этого, в частности, был отменен ежегодный фестиваль Октоберфест в городе Берлингтон. Это мероприятие считается одним из самых массовых и знаменитых в Вермонте. Был также отменен ряд музыкальных и кулинарных фестивалей. Организаторы отнеслись к подобным мерам с пониманием, хотя и посетовали на потерю вложенных средств.

Ранее сообщалось, что лихорадка Оропуш, от которой не существует вакцин, добралась до Европы. За последние два месяца там зафиксировано 19 случаев заражения потенциально смертельным новым вирусом.

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      Никита Савин
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