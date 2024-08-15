Новый смертельный вирус начал распространяться по Европе

Лихорадка Оропуш, от которой не существует вакцин, добралась до Европы. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
За последние два месяца зафиксированы 19 случаев заражения потенциально смертельным новым вирусом у жителей Европы. Двенадцать случаев зарегистрировали в Испании, пять — в Италии и два — в Германии. Вирус появился в Латинской Америке. Пока что большинство случаев зарегистрировано в Бразилии, но вирус также начал распространяться в Боливии, Колумбии, Перу и на Кубе.
Основные симптомы болезни — жар, сыпь, головная боль, боли в мышцах и суставах. Иногда пациенты жалуются на диарею, тошноту и рвоту, а также на светочувствительность.
Первой заразившейся из Европы стала 26-летняя итальянка, вернувшаяся в Верону в конце мая после двухнедельной поездки на Кубу. Она жаловалась на жар и диарею. Вторым — 45-летний итальянец, вернувшийся с Кубы в начале июня. Оба полностью выздоровели. Тем не менее эксперты считают, что из-за лихорадки стоит беспокоиться.
Мы совершенно точно должны начать беспокоиться. Все меняется, и скоро вирус, возможно, будет нельзя остановить. Мы пока знаем о лихорадке Оропуш недостаточно, чтобы предугадать, какие сюрпризы она может преподнести. Однако две смерти на относительно малое число заражений довольно сильно настораживают
Глава отделения вирусологии и новых патогенов в больнице под Вероной Кончетта Кастильетти отметила, что глобальное потепление и увеличение числа путешествующих людей может привести к тому, что случаи заболеваний разнообразными тропическими лихорадками, ранее фиксировавшиеся в основном в Латинской Америке или Африке, станут обычным делом для Европы.
Известно, что вирус появился в организме ленивцев и распространяется через укусы насекомых: мошек и комаров. Лихорадка Оропуш относится к тому же семейству болезней, что и вирус Зика и лихорадка денге. Оба заболевания потенциально могут привести к летальному исходу.
В конце июля стало известно о первых в мире жертвах лихорадки Оропуш. Ими стали две бразильянки, которым не было и 30 лет.