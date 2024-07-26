Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:39, 26 июля 2024Мир

Стало известно о первых в мире жертвах лихорадки Оропуш

Минздрав Бразилии сообщил о двух первых в мире жертвах лихорадки Оропуш

Две бразильянки стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Как стало известно, речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет. У них были зафиксированы признаки и симптомы, похожие на тяжелую форму лихорадки денге.

Также расследуется еще один предполагаемый случай смерти от лихорадки Оропуш в южном штате Санта-Катарина. Минздрав Бразилии отмечает, что на сегодняшний день в мировой научной литературе нет сообщений о случаях смерти от этого заболевания.

Ранее сообщалось о вспышке листериоза в США. Опасное заболевание охватило уже 12 штатов и унесло жизни двух человек. Отмечается, что пострадавшие отравились готовыми мясными и колбасными изделиями, купленными в продуктовых магазинах.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что заболеваемость листериозом в России в течение последних лет держится на уровне единичных случаев.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию. Его поймали при содействии Интерпола

      В Киеве заметили ловушку Путина для Зеленского

      Маск встретился с Нетаньяху

      Стало известно о первых в мире жертвах лихорадки Оропуш

      В сталкивающихся галактиках обнаружили уникальный феномен

      В Нидерландах пожаловались на рост импорта российского газа

      Названы позволяющие сэкономить в путешествии лайфхаки

      Невеста выгнала сестру со свадьбы из-за ее неожиданной новости  

      В штабе Трампа назвали условие следующих дебатов

      Россияне признались в нежелании делать ремонт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше