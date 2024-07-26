Стало известно о первых в мире жертвах лихорадки Оропуш

Минздрав Бразилии сообщил о двух первых в мире жертвах лихорадки Оропуш

Две бразильянки стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Как стало известно, речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет. У них были зафиксированы признаки и симптомы, похожие на тяжелую форму лихорадки денге.

Также расследуется еще один предполагаемый случай смерти от лихорадки Оропуш в южном штате Санта-Катарина. Минздрав Бразилии отмечает, что на сегодняшний день в мировой научной литературе нет сообщений о случаях смерти от этого заболевания.

Ранее сообщалось о вспышке листериоза в США. Опасное заболевание охватило уже 12 штатов и унесло жизни двух человек. Отмечается, что пострадавшие отравились готовыми мясными и колбасными изделиями, купленными в продуктовых магазинах.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что заболеваемость листериозом в России в течение последних лет держится на уровне единичных случаев.