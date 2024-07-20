В США произошла вспышка опасного заболевания

В США объявили вспышку листериоза, погибли два человека

В США объявили вспышку листериоза, которая охватила уже 12 штатов и унесла жизни двух человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Центра по контролю за заболеваниями.

Отмечается, что жертвы инфекции проживали в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Еще 28 человек госпитализированы. Больше всего пациентов выявлено в Мэриленде и Нью-Йорке.

Предварительно, пострадавшие отравились готовыми мясными и колбасными изделиями, купленными в продуктовых магазинах.

Ранее 30-летний мужчина в Москве насмерть отравился рулетом из морепродуктов, который ему доставили из онлайн-магазина. Экспертиза выяснила, что причиной смерти москвича стал вызвавший поражение мозга листериоз, возбудителя которого нашли в просроченной рыбе.