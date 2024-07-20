Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:48, 20 июля 2024Мир

В США произошла вспышка опасного заболевания

В США объявили вспышку листериоза, погибли два человека

Фото: Toby Melville / Reuters

В США объявили вспышку листериоза, которая охватила уже 12 штатов и унесла жизни двух человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Центра по контролю за заболеваниями.

Отмечается, что жертвы инфекции проживали в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Еще 28 человек госпитализированы. Больше всего пациентов выявлено в Мэриленде и Нью-Йорке.

Предварительно, пострадавшие отравились готовыми мясными и колбасными изделиями, купленными в продуктовых магазинах.

Ранее 30-летний мужчина в Москве насмерть отравился рулетом из морепродуктов, который ему доставили из онлайн-магазина. Экспертиза выяснила, что причиной смерти москвича стал вызвавший поражение мозга листериоз, возбудителя которого нашли в просроченной рыбе.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Я готов им на это ответить». SHAMAN выступил у посольства США в Москве после блокировки YouTube-канала

      Ракетная опасность объявлена в российском регионе

      В МВД Украины опровергли информацию о задержании убийцы Фарион

      В США произошла вспышка опасного заболевания

      Раскрыты основные версии убийства Фарион

      Зеленский высказался о личной встрече с Трампом

      В Германии высказали опасения насчет резолюции Европарламента об Орбане

      Двоих россиян отправили в тюрьму в Саудовской Аравии

      У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

      ФСБ рассекретила новые документы о покушении на Гитлера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше