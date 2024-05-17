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12:58, 17 мая 2024Россия

Стало известно о смерти москвича от редкой болезни из-за еды из онлайн-магазина

В Москве мужчина насмерть отравился рыбным рулетом из онлайн-магазина

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве 30-летний мужчина насмерть отравился рулетом из морепродуктов, который ему доставили из онлайн-магазина. Об этом пишет ИА «Регнум» в Telegram.

Как стало известно, девушке москвича вкус рулета с красной рыбой и скумбрией показался странным, однако тот решил не выкидывать продукт и съел его сам. Через некоторое время мужчине стало плохо, а в течение нескольких дней его состояние ухудшалось. В результате пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело.

По информации агентства, экспертиза выяснила, что причиной смерти москвича стал вызвавший поражение мозга листериоз, возбудителя которого нашли в просроченной рыбе. На сайте Всемирной организации здравоохранения говорится, что это редкая и одна из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. В год фиксируется от 0,1 до 10 случаев заболевания на один миллион человек.

Ранее в Калининграде семь человек госпитализировали после употребления роллов из ресторана «Якитория». Как стало известно, шесть человек ели роллы в заведении, а один заказал доставку на дом. У пострадавших выявили сальмонеллез. Роспотребнадзор провел проверку ресторана и выявил нарушения санитарных норм.

Кроме того, в апреле Роскачество опубликовало результаты проверки шаурмы торговых марок, представленных в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты выявили в большей части продукции кишечную палочку, стафилококк и другие опасные бактерии.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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