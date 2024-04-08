Опасную шаурму нашли в Москве и Петербурге

Роскачество проверило шаурму в Москве и Петербурге и выявило в ней стафилококк

Роскачество проверило шаурму у торговых марок в Москве и Петербурге и признало продукцию опасной. В ней выявили кишечную палочку, стафилококк и другие угрожающие организму человека бактерии. Результаты исследований были опубликованы в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».

Сотрудники приобретали шаурму в торговых сетях, на рынках, в кафе, магазинах и на маркетплейсах обеих столиц. По оценке Роскачества, лишь одна марка признана безопасной — I Need Doner (Москва).

«Исследование показало: как бы ни закрутили этот популярный продукт и под каким бы соусом и названием вам его ни продали (шаурма, шаверма, донер или ролл), две главные проблемы — наличие опасных бактерий и отсутствие маркировки — по-прежнему остаются нерешенными», — разъяснили в ведомстве.

Кишечную палочку нашли в продукции Ozon fresh, Шоу'рма, Vasilchuki, Restoria, ВкусВилл, Dostaевский, Мираторг, Анна-Лиза, Глобус, Шаурму х@чу, НОН, Сеньор Денер, Chef Doner, Добрые съести, Токио City, Шава Кинг, VЛАВАШЕ, Кафе Кебаб, Шаверленд, Шаверно, Кручу Верчу, Просто Вася, Бирвайн и Super Кебаб. Употребление такой продукции может вызвать отравление.

В шаурме от Chef Doner и Ашана выявили листерии, причем в продукции от Ашана еще и золотистый стафилококк. Ее употребление может привести к летальному исходу.

Ранее врач Герман Гандельман рассказал, что употребление шаурмы снижает риск развития рака простаты.