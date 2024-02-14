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09:19, 14 февраля 2024Интернет и СМИ

Врачи перечислили неожиданные полезные свойства шаурмы

Врач Гандельман: употребление шаурмы снижает риск развития рака простаты

Фото: Elena Sikorskaya / Globallookpress.com

Кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус заявили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что употребление шаурмы снижает риск развития простаты, инфаркта, инсульта и диабета. Выпуск, в котором специалисты перечислили неожиданные полезные свойства блюда, доступен на сайте телеканала.

Врачи рассказали, что ингредиенты шаурмы обладают множеством полезных свойств. В частности, по словам Гандельмана, томатная паста содержит ликопин — вещество, которое предупреждает развития рака простаты. «У мужчин, которые употребляют много ликопина, то есть томатной пасты, то есть шаурмы, рака предстательной железы не будет», — отметил медик.

Гандельман также указал, что употребление томатной пасты снижает риск инфаркта и инсульта. «В мучных изделиях есть марганец, который уменьшает шанс развития диабета», — добавил врач. Продеус добавил, что калорийность шаурмы, если туда не класть огромное количество соуса, — 170 килокалорий на 100 граммов. «Для мясного овощного продукта с небольшим количеством лепешки вполне хорошо», — заключил иммунолог.

Ранее терапевт Елена Малышева и ее соведущий Герман Гандельман заявили, что употребление фундука, пшеницы и гвоздики снижает риск развития атеросклероза, последствием которого может быть инфаркт и инсульт.

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      Олег Давыдов
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