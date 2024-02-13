Врачи назвали три снижающих риск инфаркта и инсульта продукта

Врач Малышева: фундук, пшеница и гвоздика снижают риск развития атеросклероза

Терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман заявили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что употребление фундука, пшеницы и гвоздики снижает риск развития атеросклероза. Выпуск, в котором специалисты назвали полезное свойство трех этих продуктов, доступен на сайте телеканала.

Врачи рассказали, что такие продукты как фундук, зародыши пшеницы и гвоздика, содержащие марганец, снижают риск развития атеросклероза, последствием которого часто может быть инфаркт и инсульт. «Марганец участвует в обезвреживании свободных радикалов, которые помогают формировать бляшку в сосуде», — объяснил Гандельман. Именно благодаря марганцу бляшки в сосудах не образуются, добавила Малышева.

«Фундука нужно примерно 10-15 граммов в сутки, зародышей пшеницы — тоже около 10-15 граммов в сутки, а гвоздики — семь граммов в сутки», — заключила медик.

Ранее Малышева и ее соведущий, врач-офтальмолог Михаил Коновалов, назвали россиянам неочевидный симптом атеросклероза. По их словам, выпадение волос на большом пальце ноги является симптомом этого заболевания.