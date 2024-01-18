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04:01, 18 января 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали неочевидный симптом приводящей к инфаркту болезни

Фото: Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам неочевидный симптом болезни, которая может привести к инфаркту. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Есть в медицине такой официальный симптом, когда начинают выпадать волосы, в частности, на большом пальце ноги — это признак атеросклероза», — рассказал Коновалов.

Малышева предупредила, что последствием атеросклероза может быть инфаркт. Она посоветовала тем, кто столкнулся с выпадением волос на большом пальце ноги, обратиться к врачу и сдать анализ крови на холестерин, а также пройти ультразвуковое обследование сердца.

Ранее Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» раскрыли опасное последствие сдерживания чихания. По их словам, эта привычка может приводить к инсульту и инфаркту.

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      Олег Давыдов
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