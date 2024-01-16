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08:10, 16 января 2024Интернет и СМИ

Врачи предупредили о приводящей к инсульту и инфаркту распространенной привычке

Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller / Globallookpress.com

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили об опасных последствиях сдерживания чихания. По словам медиков, эта распространенная привычка может приводить к инсульту и инфаркту. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

По словам специалистов, когда человек закрывает нос при чихании, блокируется выход микробов, а слизь идет в ухо через слуховую трубу. «Одна из проблем отитов — это то, что люди чихают в себя, потому что 160 метров в секунду куда девается? Все это на бешеной скорости влетает вам во внутреннее ухо за барабанную перепонку», — объяснила Малышева.

Кроме того, сдерживание чихания может привести к повреждению стремечка — одной из слуховых костей среднего уха, а также перегородки между костями и черепом, отметил Продеус. «Пневмоторакс — это когда разрывается из-за давления легкое; пневмомедиастинум — когда разрывается часть сердца; смещение зубного импланта у тех людей, у которых есть импланты», — перечислил врач негативные последствия сдерживания чихания.

Врачи также предупредили, что сдерживание чихания может привести к инсульту и инфаркту у пожилых людей.

Ранее Малышева и Продеус заявили, что головокружения могут свидетельствовать о развитии опухоли мозга. Специалисты также рассказали, что головокружения могут быть предвестниками инсульта.

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      Олег Давыдов
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