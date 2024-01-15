Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:08, 15 января 2024Интернет и СМИ

Врач назвал неочевидный признак опухоли мозга

Фото: Ani Kolleshi / Unsplash

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что головокружения могут свидетельствовать о развитии опухоли мозга. Выпуск передачи, в котором медики назвали неочевидный признак этого недуга, доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что головокружения могут выступать предвестниками инсульта. «Это может быть и признаком новообразования, то есть опухоли мозга», — отметил Продеус.

Малышева предупредила, что при головокружениях важно в первую очередь пройти МРТ головы. «До МРТ головы можно сделать гораздо более простое обследование — это УЗИ сосудов сонной артерии», — добавила доктор. Врачи объяснили, что причиной головокружений может быть также образование бляшки в сонной артерии.

Ранее врач Александр Мясников высказался о том, есть ли связь между излучением смартфона и раком мозга. По его словам, сегодня есть научные работы, доказывающие, что смартфоны могут вызывать рак мозга у детей.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ВСУ сообщили о смерти одного из самых опытных летчиков-снайперов Украины

      Британия временно разместит тысячи солдат в странах Восточной Европы

      Российский студент получил пять лет за работу на спецслужбы Украины

      Власти объяснили рост цен на огурцы и помидоры

      Раскрыты данные о втягивании российских детей в диверсионную деятельность

      Путин назвал ключевой приоритет в работе с героями СВО

      Мужчина повез девушку в романтическое путешествие и пригласил с собой бездомного

      Россиянин расправился с мужчиной из-за неприязни и снял это на видео

      Модель Перминова показала фигуру в прозрачном платье

      Латвия объявила о готовности бойкотировать Игры-2024 в случае участия россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости