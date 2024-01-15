Врач назвал неочевидный признак опухоли мозга

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что головокружения могут свидетельствовать о развитии опухоли мозга. Выпуск передачи, в котором медики назвали неочевидный признак этого недуга, доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что головокружения могут выступать предвестниками инсульта. «Это может быть и признаком новообразования, то есть опухоли мозга», — отметил Продеус.

Малышева предупредила, что при головокружениях важно в первую очередь пройти МРТ головы. «До МРТ головы можно сделать гораздо более простое обследование — это УЗИ сосудов сонной артерии», — добавила доктор. Врачи объяснили, что причиной головокружений может быть также образование бляшки в сонной артерии.

Ранее врач Александр Мясников высказался о том, есть ли связь между излучением смартфона и раком мозга. По его словам, сегодня есть научные работы, доказывающие, что смартфоны могут вызывать рак мозга у детей.