Доктор Мясников высказался о связи между смартфоном и раком мозга

Врач Мясников заявил, что доказать связь между излучением смартфона и раком мозга сложно

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников высказался о том, есть ли связь между излучением смартфона и раком мозга. На эту тему он порассуждал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, сегодня есть научные работы, доказывающие, что смартфоны могут вызывать рак мозга у детей. Вместе с тем доктор заявил, что работ, которые подтверждают связь между излучением телефоном и этим заболеванием у взрослых, нет. Он объяснил это тем, что отследить влияние смартфона на мозг ребенка проще, чем на мозг взрослого.

«Опухоли мозга, даже доброкачественные, довольно распространены. (...) Сложно доказать, связано это со смартфонами или не связано это со смартфонами. У детей там просто видно: кому чаще покупали [телефон], кого допускали, потом [ученые] смотрели, прослеживали. У взрослых (...) это сложно и недоказуемо», — поделился мнением телеведущий.

Ранее Мясников предупредил об опасном последствии приема популярного кроверазжижающего препарата «Клопидогрел». По его словам, в редких случаях прием этого лекарства может привести к смерти.