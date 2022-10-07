Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Доктор Мясников высказался о связи между смартфоном и раком мозга

Врач Мясников заявил, что доказать связь между излучением смартфона и раком мозга сложно

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников высказался о том, есть ли связь между излучением смартфона и раком мозга. На эту тему он порассуждал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, сегодня есть научные работы, доказывающие, что смартфоны могут вызывать рак мозга у детей. Вместе с тем доктор заявил, что работ, которые подтверждают связь между излучением телефоном и этим заболеванием у взрослых, нет. Он объяснил это тем, что отследить влияние смартфона на мозг ребенка проще, чем на мозг взрослого.

«Опухоли мозга, даже доброкачественные, довольно распространены. (...) Сложно доказать, связано это со смартфонами или не связано это со смартфонами. У детей там просто видно: кому чаще покупали [телефон], кого допускали, потом [ученые] смотрели, прослеживали. У взрослых (...) это сложно и недоказуемо», — поделился мнением телеведущий.

Ранее Мясников предупредил об опасном последствии приема популярного кроверазжижающего препарата «Клопидогрел». По его словам, в редких случаях прием этого лекарства может привести к смерти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о спорах с Путиным по поводу СВО
Тодоренко показала фигуру после родов
Назван хоррор-сериал с наибольшим числом скримеров
Захарова заявила о согласованности заявлений Киева по ядерной тематике с Западом
Внук Пугачевой ответил на сообщения о своей мобилизации
Не служившего россиянина мобилизовали и выдали «исправленный» военный билет
Соратников бежавшего в Россию украинского депутата поймали на наркотиках
У Lamoda сменится владелец
Психиатр раскрыл эффективные методы борьбы со стрессом
Следователи обнаружили под Рязанью тело пропавшей больше года назад россиянки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.