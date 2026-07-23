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19:49, 23 июля 2026 (обновлено: 19:51, 23 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский встретился с производителями ракет для ЗРК Patriot

Зеленский встретился с руководством компании-производителя ракет для ЗРК Patriot Raytheon
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством компании Raytheon, в частности, производящей ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел встречу с командой компании Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной. Raytheon-очень сильная оборонная компания, и Украина уже давно использует ее технику», — написал он.

Глава государства отметил, что Украина займется с компанией совместным производством ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что работа будет проводиться в рамках договоренностей, достигнутых с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее глава Белого дома заявил, что Вашингтон предоставит Украине лицензию на производство боеприпасов для Patriot. Он уточнял, что речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.

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