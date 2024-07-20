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18:39, 20 июля 2024Россия

Роспотребнадзор высказался о случаях заболевания листериозом в России

Роспотребнадзор: заболеваемость листериозом держится на уровне единичных случаев

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Заболеваемость листериозом в России в течение последних лет держится на уровне единичных случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев — 0,07 на 100 тысяч населения», — говорится в заявлении.

Там добавили, что в 2023 году подразделениями Роспотребнадзора исследовано около 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки. Уточняется, что по микробиологическим показателям было выявлено около 4 процентов проб, несоответствующим гигиеническим нормативам.

В целях недопущения рисков осложнения эпидемиологической ситуации только по итогам прошлого года изъято из обращения более 84 тонн мяса и мясной продукции, из которых 60 процентов составило продовольственное сырье.

Ранее стало известно о вспышке листериоза в США. Опасное заболевание охватило уже 12 штатов и унесла жизни двух человек. Отмечается, что пострадавшие отравились готовыми мясными и колбасными изделиями, купленными в продуктовых магазинах.

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      Виктория Кондратьева
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