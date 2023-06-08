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11:04, 8 июня 2023Наука и техника

В США признали уничтожение «Ланцетом» новейшей немецкой системы на Украине

The Drive: единственная на Украине система ПВО IRIS-T уничтожена российским беспилотником

Кадр: Минобороны России

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) уничтожена российским беспилотником. Об этом пишет The Drive.

Американское издание ссылается на распространяемый в интернете ролик, в котором показана атака дрона на радиолокационную станцию TRML-4D. The Drive пишет, что уничтоженная система ПВО IRIS-T была единственной, которую успела получить Украина.

Издание признает, что, кроме радара, могла быть поражена и пусковая установка системы ПВО. Согласно данным The Drive, IRIS-T была уничтожена российским беспилотником «Ланцет». Издание напоминает, что радар TRML-4D был представлен в 2018 году, то есть является новейшим немецким радаром.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения беспилотником «Ланцет-3» украинской радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса IRIS-T.

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    Иван Потапов
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