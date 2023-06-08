Минобороны показало видео уничтожения дроном-камикадзе радара ЗРК IRIS-T

МО РФ опубликовало видео уничтожения дроном-камикадзе «Ланцет-3» РЛС ЗРК IRIS-T

Российские военные с помощью дрона-камикадзе «Ланцет-3» уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T. Видео ее поражения опубликовало Министерство обороны РФ.

Отмечается, что позиция радара ЗРК была обнаружена расчетами беспилотников подразделения ВДВ России. После этого по радиолокационной станции был нанесен удар барражирующим боеприпасом.