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16:41, 7 июня 2023Бывший СССР

В Минобороны показали кадры уничтожения украинской бронетехники ракетами

Минобороны показало кадры уничтожения двух бронемашин ВСУ управляемыми ракетами

Министерство обороны России показало кадры уничтожения двух единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) управляемыми авиационными ракетами на южнодонецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

На соответствующем видео показаны авиаудары с борта вертолета, в результате которых были уничтожены две украинские бронемашины.

Ранее сообщалось, что авиация Воздушно-космических сил России нанесла групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений ВСУ. В Минобороны уточнили, что в ходе вылета военные поразили объект противника высокоточным оружием большой дальности.

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    Алевтина Запольская
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