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12:47, 30 июля 2026 (обновлено: 12:56, 30 июля 2026)Россия

Власти выпустили заявление после атаки ВСУ на логистический центр в Пензе

Губернатор Мельниченко: 15 беспилотников ВСУ атаковали логистический центр в Пензе
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Пензу, 15 беспилотников достигли логистического центра. Такое заявление выпустил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.

По информации губернатора, площадь пожара на объекте составляет 62 тысячи квадратных метров.

Мельниченко также сообщил, что в результате удара ВСУ пострадали четыре человека.

Ранее администрация Пензы призвала жителей оставаться дома из-за серьезного задымления после налета беспилотников ВСУ на склад в регионе. Из-за последствий атаки власти указали на необходимость ограничить пребывание на улице и плотно закрыть окна.

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