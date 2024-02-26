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17:23, 26 февраля 2024Россия

Найден уничтоживший танк Abrams в зоне СВО российский боец

Боец с позывным Рассвет первым уничтожил танк Abrams в зоне СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Американский танк Abrams в районе Авдеевки уничтожил боец с позывным Рассвет, сообщили «Ленте.ру» в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Информация также приводится в Telegram-канале подразделения.

Там уточнили, что танк уничтожило подразделение ударных дронов бригады под командованием офицера с позывным Коловрат.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО впервые уничтожили Abrams.

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин допустил, что этот Abrams показывала Украина в видео до взятия российскими силами Авдеевки. По его словам, тогда танк берегли и не выводили на передовую.

Также появилось видео горящего Abrams. Оператор беспилотного летательного аппарата заснял стоящий в поле танк, охваченный пламенем.

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      Антон Похиляк
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