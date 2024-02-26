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17:09, 26 февраля 2024Бывший СССР

В ДНР подтвердили уничтожение первого танка Abrams в районе Авдеевки

Советник главы ДНР Гагин подтвердил уничтожение танка Abrams в районе Авдеевки
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российские военные уничтожили в районе Авдеевки первый американский танк Abrams, задействованный украинской армией в зоне спецоперации. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Наши военные сообщили об уничтожении первого "Абрамса" в районе Авдеевки», — подтвердил он информацию о поражении танка.

Гагин допустил, что это тот Abrams, который показывала Украина в пропагандистском видео до взятия российскими силами Авдеевки. По его словам, тогда танк берегли и не выводили на передовую. Советник главы ДНР также назвал уязвимой любую иностранную технику.

Ранее было опубликовано видео с горящим танком Abrams. Как сообщалось, сначала по технике ударили FPV-дроном, после чего боевую машину добила 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада с помощью ручного противотанкового комплекса.

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      Кристина Есикова
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