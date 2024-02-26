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16:47, 26 февраля 2024Бывший СССР

Опубликовано видео горящего танка Abrams

Соловьев опубликовал видео горящего западного танка Abrams

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили западный танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Видеозапись горящей техники опубликовал журналист Владимир Соловьев в своем Telegram.

Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) заснял стоящий в поле танк, охваченный пламенем. «Горит Абрамс, хорошо горит», — подписал видеозапись телеведущий.

Ранее в сети появились кадры якобы первого случая боевого применения американского танка M1 Abrams на авдеевском направлении. Уточнялось, что машину использовала 47-я бригадя Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Алевтина Запольская
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