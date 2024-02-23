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14:41, 23 февраля 2024Бывший СССР

Американский танк Abrams был замечен под Авдеевкой и попал на видео

ВСУ использовали американский танк Abrams на авдеевском направлении

Кадры якобы первого случая боевого применения американского танка M1 Abrams на авдеевском направлении начали публиковать украинские ресурсы. По данным Telegram-канала «Осведомитель», машина была использована в составе 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Известно, что 47-я бригада ВСУ считается одной из самых боеспособных в украинской армии. Данные танки, прибывшие на Украину еще осенью 2023 года, нигде кроме полигонов подготовки замечены не были. При этом боевую машину якобы впервые видели на авдеевском направлении еще 4 февраля.

23 февраля стало известно, что танкисты 21-й бригады Центрального военного округа уничтожили в районе Авдеевки первую бронемашину США на основе танка M1 Abrams. M1150 Assault Breacher был подбит точным огнем. Позже появилась информация, что машина на шасси танка принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ.

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      Анастасия Алимпиева
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