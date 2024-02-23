Американский танк Abrams был замечен под Авдеевкой и попал на видео
Кадры якобы первого случая боевого применения американского танка M1 Abrams на авдеевском направлении начали публиковать украинские ресурсы. По данным Telegram-канала «Осведомитель», машина была использована в составе 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Известно, что 47-я бригада ВСУ считается одной из самых боеспособных в украинской армии. Данные танки, прибывшие на Украину еще осенью 2023 года, нигде кроме полигонов подготовки замечены не были. При этом боевую машину якобы впервые видели на авдеевском направлении еще 4 февраля.
23 февраля стало известно, что танкисты 21-й бригады Центрального военного округа уничтожили в районе Авдеевки первую бронемашину США на основе танка M1 Abrams. M1150 Assault Breacher был подбит точным огнем. Позже появилась информация, что машина на шасси танка принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ.