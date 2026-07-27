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11:14, 27 июля 2026Авто

Ушедший из России автогигант впал в пессимизм

Bloomberg: Компанию Audi охватил пессимизм из-за ситуации в Китае
Кирилл Луцюк

Фото: JoshBryan / Shutterstock / Fotodom

Ухудшение ситуации на автомобильном рынке Китая заставило компанию Audi приготовиться к снижению продаж и прибыли в 2026 году. Об этом сообщило Bloomberg.

В частности, автогигант ухудшил ожидания по выручке до 58 миллиардов евро (66,2 миллиарда долларов) с ранее прогнозируемых 63 миллиардов евро.

Агентство констатировало, что немецкие автопроизводители находятся под постоянным давлением, поскольку некогда высокий спрос на автомобили класса люкс в Китае снижается, а импортные пошлины в США приводят к росту цен. Отмечается, что с похожими проблемами столкнулись Mercedes-Benz Group, BMW и Porsche.

Ранее сообщалось, что ради снижения издержек и повышения конкурентоспособности Volkswagen планирует уволить порядка 50 тысяч сотрудников. Общее число сокращений в группе Volkswagen, включая Porsche и Audi, может достичь 100 тысяч.

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