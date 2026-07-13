Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:59, 13 июля 2026Экономика

Volkswagen задумал уволить еще 50 тысяч сотрудников

Reuters: Volkswagen рассматривает новое сокращение 50 тысяч сотрудников по всему миру
Вячеслав Агапов

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Volkswagen рассматривает возможность новых сокращений персонала по всему миру. Об этом со ссылкой на внутренний документ компании сообщает Reuters.

Ради снижения издержек и повышения конкурентоспособности планируется уволить порядка 50 тысяч сотрудников. При этом общее число сокращений в группе Volkswagen, включая Porsche и Audi, может достичь 100 тысяч.

Как заявил генеральный директор автоконцерна Оливер Блюм, прибыль Volkswagen резко упала из-за многомиллиардных таможенных сборов, жесткой конкуренции в Китае и необходимости повысить эффективность производственной сети в Германии.

«В настоящее время мы оцениваем по всем брендам, компаниям и регионам, сколько корректировок действительно необходимо и возможно», — отметил он в служебной записке.

Ранее представители профсоюзов заблокировали предложения руководства компании, которые, как утверждается, включали сокращение рабочих мест и возможное закрытие четырех заводов.

«На сегодняшний день мы по-прежнему не можем подтвердить наличие конкурентоспособных сценариев использования заводов в Эмдене, Ганновере, Цвиккау и Неккарзульме в 2030-х годах», — пояснил Блюме. Сам глава компании заявил, что предпочитает «интеллектуальные решения» закрытию предприятий, и ранее в качестве вариантов для недозагруженных заводов указывал на оборонную промышленность или производство китайских моделей Volkswagen в Европе.

Ранее стало известно, что на одном из европейских заводов автоконцерна вместо того, чтобы обновить парк газонокосилок эффективными роботизированными моделями с искусственным интеллектом, компания поручила уход за травой сотне овец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Рой дронов ВСУ летел на Москву. Откуда их могли запустить и почему они долетают до Подмосковья даже в непогоду
    Зеленский с женой приехали во Францию с одной целью
    Россиянам назвали лучшее время для покупки золота и серебра
    Индекс Мосбиржи вырос
    Отдыхающих российского санатория пришлось эвакуировать на лодках из-за потопа
    Актриса Анна Невская ответила на критику из-за рождения первенца в 49 лет
    Получивший удар ножом в сердце российский боец назвал причину прихода на СВО
    В России обновили ГОСТы на икру
    В России назвали условие возобновления переговоров по Украине
    Volkswagen задумал уволить еще 50 тысяч сотрудников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok