Volkswagen задумал уволить еще 50 тысяч сотрудников

Reuters: Volkswagen рассматривает новое сокращение 50 тысяч сотрудников по всему миру

Volkswagen рассматривает возможность новых сокращений персонала по всему миру. Об этом со ссылкой на внутренний документ компании сообщает Reuters.

Ради снижения издержек и повышения конкурентоспособности планируется уволить порядка 50 тысяч сотрудников. При этом общее число сокращений в группе Volkswagen, включая Porsche и Audi, может достичь 100 тысяч.

Как заявил генеральный директор автоконцерна Оливер Блюм, прибыль Volkswagen резко упала из-за многомиллиардных таможенных сборов, жесткой конкуренции в Китае и необходимости повысить эффективность производственной сети в Германии.

«В настоящее время мы оцениваем по всем брендам, компаниям и регионам, сколько корректировок действительно необходимо и возможно», — отметил он в служебной записке.

Ранее представители профсоюзов заблокировали предложения руководства компании, которые, как утверждается, включали сокращение рабочих мест и возможное закрытие четырех заводов.

«На сегодняшний день мы по-прежнему не можем подтвердить наличие конкурентоспособных сценариев использования заводов в Эмдене, Ганновере, Цвиккау и Неккарзульме в 2030-х годах», — пояснил Блюме. Сам глава компании заявил, что предпочитает «интеллектуальные решения» закрытию предприятий, и ранее в качестве вариантов для недозагруженных заводов указывал на оборонную промышленность или производство китайских моделей Volkswagen в Европе.

Ранее стало известно, что на одном из европейских заводов автоконцерна вместо того, чтобы обновить парк газонокосилок эффективными роботизированными моделями с искусственным интеллектом, компания поручила уход за травой сотне овец.