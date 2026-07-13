Volkswagen задумал уволить еще 50 тысяч сотрудников

Volkswagen рассматривает возможность новых сокращений персонала по всему миру. Об этом со ссылкой на внутренний документ компании сообщает Reuters.
Ради снижения издержек и повышения конкурентоспособности планируется уволить порядка 50 тысяч сотрудников. При этом общее число сокращений в группе Volkswagen, включая Porsche и Audi, может достичь 100 тысяч.
Как заявил генеральный директор автоконцерна Оливер Блюм, прибыль Volkswagen резко упала из-за многомиллиардных таможенных сборов, жесткой конкуренции в Китае и необходимости повысить эффективность производственной сети в Германии.
«В настоящее время мы оцениваем по всем брендам, компаниям и регионам, сколько корректировок действительно необходимо и возможно», — отметил он в служебной записке.
Ранее представители профсоюзов заблокировали предложения руководства компании, которые, как утверждается, включали сокращение рабочих мест и возможное закрытие четырех заводов.
«На сегодняшний день мы по-прежнему не можем подтвердить наличие конкурентоспособных сценариев использования заводов в Эмдене, Ганновере, Цвиккау и Неккарзульме в 2030-х годах», — пояснил Блюме. Сам глава компании заявил, что предпочитает «интеллектуальные решения» закрытию предприятий, и ранее в качестве вариантов для недозагруженных заводов указывал на оборонную промышленность или производство китайских моделей Volkswagen в Европе.
Ранее стало известно, что на одном из европейских заводов автоконцерна вместо того, чтобы обновить парк газонокосилок эффективными роботизированными моделями с искусственным интеллектом, компания поручила уход за травой сотне овец.