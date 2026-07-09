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14:20, 9 июля 2026Авто

Стало известно о закрытии заводов Volkswagen

Spiegel: Volkswagen закроет четыре завода в Цвиккау и Эмдене к 2031 году
Вячеслав Агапов

Фото: nitpicker / Shutterstock / Fotodom

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen закроет четыре завода к 2031 году. Об этом стало известно Der Spiegel.

Крупнейший немецкий автоконцерн хочет сэкономить, поэтому через пять лет производство в Цвиккау и Эмдене будет свернуто. Также ожидается, что инвестиции сократятся на 15 процентов, что составит примерно на 50 миллиардов евро. Общие расходы урежут на 11 миллиардов евро к концу 2030 года, а также выделят в отдельные юрлица основной бренд Volkswagen и подразделения по производству компонентов.

Руководство концерна пытается выправить кризисную ситуацию и спасти символ немецкого автопрома от краха. Для этого проведут масштабное сокращение персонала (порядка 100 тысяч сотрудников) и закрытие четырех сборочных заводов в ФРГ (предприятия в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также завод Audi в Неккарзульме). Кроме того, совет директоров компании намерен вынести на обсуждение снижение капитальных инвестиций примерно на 15 процентов в ближайшие пять лет (до чуть более 130 миллиардов евро).

На фоне кризиса Volkswagen решила отказаться от обновления парка газонокосилок и поручила уход за травой на одном из своих европейских предприятий сотне овец. В обязанностях новых «работников» значится уход за территорией завода Volkswagen в польской Познани. Там, под более чем 31 тысячей солнечных панелей, развернута фотоэлектрическая установка мощностью 18,3 мегаватта. Между этих панелей отара будет пастись до осени.

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