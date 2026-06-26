Покинувший Россию автогигант уволит сотню тысяч человек

Reuters: Глава ​Volkswagen собрался сократить до 100 000 рабочих мест

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме вознамерился сократить до 100 тысяч рабочих мест. Об этом сообщило Reuters.

Это случится в течение следующих нескольких лет. Кроме того, инвестиции сократятся примерно на 15 процентов. В среднесрочной перспективе компания планирует закрыть производственные мощности в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также завод дочерней марки Audi в Неккарзульме.

Ранее сообщалось, что к концу 2026 года Volkswagen сократит в одной только Германии 19 тысяч человек. Главной причиной таких шагов, как и прежде, остается стремление автопроизводителя добиться сокращения расходов. В руководстве компании объясняют такую политику резким изменением условий. Прежняя бизнес-модель, которая успешно работала десятилетиями, сегодня больше не функционирует.

Среди других мер, анонсированных представителями автогиганта, заморозка зарплат, отказ от повышенных отпускных и сокращение числа стажировок в два раза.