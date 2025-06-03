Из Volkswagen уйдут десятки тысяч сотрудников

Bild: Более 20 тысяч сотрудников Volkswagen досрочно покинут компанию

Более 20 тысяч сотрудников группы Volkswagen AG в Германии согласились досрочно расторгнуть рабочие контракты и получить выходное пособие. Они покинут компанию в ближайшие четыре года, сообщает Bild со ссылкой на правление концерна.

Размер пособия будет напрямую зависеть от стажа работника, уточняется в публикации. При этом максимальной там названа сумма в 400 тысяч евро.

Концерн запланировал сокращение штата к 2030 году на фоне падения спроса на автомобили. До этой даты из Volkswagen планируется уволить 35 тысяч человек. Изначально речь шла также о закрытии в ФРГ нескольких производственных площадок компании, но в профсоюзе IG Metall надеются обойтись без этого.

Среди других мер, анонсированных представителями бренда, названы заморозка зарплат, отказ от повышенных отпускных и сокращение числа стажировок в два раза.

В конце мая глава Volkswagen Оливер Блюме рассказал о проблемах, с которыми столкнулся концерн. По его словам, в компании поздно обратили внимание на требования потребителей, для которых важную роль стали играть электрические двигатели и сложное программное обеспечение. Спикер посетовал на отставание от конкурентов и заявил о необходимости «затянуть пояса».