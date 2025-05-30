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12:08, 30 мая 2025Экономика

Немецкий автогигант заявил о критической ситуации и призвал затянуть пояса

Глава Volkswagen Блюме: У концерна большие проблемы, и он отстал от конкурентов
Кирилл Луцюк

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Проблема немецкого автопрома заключается в том, что он чересчур долго почивал на лаврах и не заметил тех перемен, которые произошли в мире. Об этом заявил генеральный директор автоконцерна Volkswagen AG Оливер Блюме. Его процитировала газета Süddeutsche Zeitung.

Он раскритиковал модель, которой немецкие производители автомобилей придерживались на протяжении последних десятилетий. В результате они проглядели изменившиеся предпочтения автолюбителей. В частности, речь идет о возросшем значении сложного программного обеспечения и электрических двигателей. Для Volkswagen это обернулось критическими последствиями, и он серьезно отстал от конкурентов, которые смогли оперативнее отреагировать на меняющиеся запросы потребителей.

Отдельных порицаний Блюме заслужили предпочтения современного поколения немцев, которые иначе относятся к работе и свободному времени. Глава концерна поставил им в пример тех, кто в прошлом не следил за рабочим временем и работал по шесть дней в неделю, что считалось стандартом. Однако сегодня, в условиях 20-часовой рабочей недели и развития удаленной занятости, невозможно развивать достижения и обеспечивать высокий уровень жизни. По мнению Блюме, настало время затянуть пояса, чтобы создать бизнесу хорошие перспективы.

В I квартале 2025 года прибыль Volkswagen AG обрушилась на 40 процентов из-за высоких производственных затрат и пошлин США. Кроме того, сказался слабый спрос в Китае.

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