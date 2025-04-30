Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:09, 30 апреля 2025Экономика

Обрушилась прибыль немецкого автогиганта

Bloomberg: Прибыль Volkswagen в I квартале упала на 40 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Martin Meissner / AP

В I квартале 2025 года прибыль немецкого автогиганта Volkswagen AG упала на 40 процентов из-за высоких производственных затрат и пошлин США, которые омрачили перспективы этой компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Операционная маржа группы упала c шести процентов до 3,7 процента. Отмечается также, что компания столкнулась с падением рентабельности, ростом расходов, а также со слабым спросом в Китае.

Агентство подчеркнуло, что европейским автопроизводителям все сложнее прогнозировать последствия американских пошлин, поскольку Белый дом продолжает менять свою позицию с оговорками, исключениями и задержками. Например, Porsche на этой неделе снизила прогноз прибыли, сославшись на влияние пошлин и более слабые, чем ожидалось, продажи электромобилей. Однако неопределенность вокруг тарифов вынудила других автопроизводителей, включая Mercedes-Benz Group, Volvo Car и General Motors, полностью отказаться от своих прогнозов.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намеревается смягчить часть пошлин для автопроизводителей. Это даст им время на перенос производства в Соединенные Штаты.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем с гордостью наблюдать». В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада Победы в Москве

    Один из популярнейших фестивалей России объявил вторую волну артистов

    Раскрыты детали операции Великобритании и США против хуситов

    Определен неожиданный фактор боли в шее

    На Украине объяснили стремительное продвижение ВС России к Сумам

    Дело возбудили в связи с пропажей трех лесных пожарных

    Россиянам дали советы по подготовке квартиры к отъезду на праздники

    После нападения на депутата Госдумы Милонова в российском городе задержан мужчина

    Осужденного на 20 лет бывшего депутата Быкова обязали выплатить компенсацию потерпевшему

    Бывший тренер «Химок» поставил клубу ультиматум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости