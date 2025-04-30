Обрушилась прибыль немецкого автогиганта

Bloomberg: Прибыль Volkswagen в I квартале упала на 40 процентов

В I квартале 2025 года прибыль немецкого автогиганта Volkswagen AG упала на 40 процентов из-за высоких производственных затрат и пошлин США, которые омрачили перспективы этой компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Операционная маржа группы упала c шести процентов до 3,7 процента. Отмечается также, что компания столкнулась с падением рентабельности, ростом расходов, а также со слабым спросом в Китае.

Агентство подчеркнуло, что европейским автопроизводителям все сложнее прогнозировать последствия американских пошлин, поскольку Белый дом продолжает менять свою позицию с оговорками, исключениями и задержками. Например, Porsche на этой неделе снизила прогноз прибыли, сославшись на влияние пошлин и более слабые, чем ожидалось, продажи электромобилей. Однако неопределенность вокруг тарифов вынудила других автопроизводителей, включая Mercedes-Benz Group, Volvo Car и General Motors, полностью отказаться от своих прогнозов.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намеревается смягчить часть пошлин для автопроизводителей. Это даст им время на перенос производства в Соединенные Штаты.