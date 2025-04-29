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09:24, 29 апреля 2025Экономика

Трамп собрался пересмотреть пошлины для автопроизводителей

WSJ: Трамп хочет дать временные послабления в пошлинах автопроизводителям в США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Президент США Дональд Трамп собирается смягчить часть пошлин для автопроизводителей для того, чтобы дать им время на перенос производства в страну. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Речь идет о том, что компании, которые платят 25-процентные пошлины, хотят освободить от уплаты по другим тарифам, в том числе на сталь и алюминий. Решение получит обратную силу, то есть производители смогут рассчитывать на компенсации за уже совершенные платежи.

Также в Белом доме планируют изменить тарифы на зарубежные компоненты для автомобилей, которые должны вступить в силу 3 мая.

На прошлой неделе представители автопрома призвали Трампа отказаться от 25-процентных пошлин на импортные запчасти, предупредив, что такие действия приведут к резкому росту цен и падению продаж. В General Motors, Toyota Motor, Volkswagen и Hyundai указали, что уже сейчас столкнулись с трудностями, которые могут привести к остановке производств, увольнениям и банкротствам местных предприятий.

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