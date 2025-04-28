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07:39, 28 апреля 2025Экономика

Американцам предсказали пустые полки

Bloomberg: Торговая война с Китаем обернется в США пустыми полками магазинов
Кирилл Луцюк

Фото: Richard Burlton / Unsplash

С тех пор, как президент США Дональд Трамп обложил китайский импорт 145-процентными пошлинами, в Соединенных Штатах грузоперевозки упали на 60 процентов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, скоро последствия ощутят рядовые американцы. К середине следующего месяца тысячи компаний будут снова пополнять запасы. Однако гиганты розничной торговли, такие как Walmart и Target уже предупредили Вашингтон, что покупатели, скорее всего, увидят пустые полки и более высокие цены. Главный экономист Apollo Management Торстен Слок заявил о надвигающемся дефиците, вроде того, что имел место во времена пандемии.

Есть мнение, несмотря на готовность Трампа проявить гибкость в вопросе о пошлинах, он уже не успеет остановить шок предложения, который ждет экономику США. Более того, не принесет облегчения даже прекращение торговой войны. Грузоперевозчики сократили мощности, чтобы соответствовать более слабому спросу. Это означает, что разрядка обернется всплеском заказов. Это перегрузит систему вызвав задержки и рост расходов.

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Издание отмечает, что если торговая война Америки с Китаем продлится еще несколько недель, то поставщикам и розничным торговцам придется принять ряд сложных решений. Поставщики ожидают отмены большого количества заказов, а ритейлерам предстоит прочесывать рынки США и других стран в поисках товаров для заполнения своих полок.

Это окажется серьезным финансовым ударом, на который многие компании, скорее всего, отреагируют сокращением расходов, рабочих мест или взятием дорогостоящих кредитов.

Ранее сообщалось, что компании КНР нашли способ избежать последствий торговой войны. некоторые из них стали переносить производство на американские площадки.

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