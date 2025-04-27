Китайские компании начали переносить производство в США из-за высоких пошлин

Китайские компании нашли способ избежать последствий торговой войны с США. Из-за высоких таможенных пошлин на ввоз своей продукции они начали переносить производство на американские площадки, сообщает газета South China Morning Post.

Глава консалтинговой компании, помогающей китайским предприятиям локализовать производство в США, Чжу Нин заявил, что за последние четыре месяца им было получено не менее 100 запросов по релокации бизнеса. Он подчеркнул, что их число возросло по сравнению с 2024 годом, когда за весь год около 100 компаний обратились за помощью в переносе производственных мощностей.

Китайские предприниматели отмечают, что США «не тот рынок, который они могут позволить себе потерять». Так, владелец бизнеса по производству подарков в Восточном Китае Райана Чжоу отметил, что на Соединенные Штаты приходится почти 95 процентов заказов компании. Глава компании по производству электронных компонентов Лео Ли констатировал, что расходы его компании вырастут при локализации в США, но это все равно не сопоставимо с 145-процентными пошлинами.

Основатель консалтинговой фирмы Chem1 Е Инминь для китайских нефтехимических компаний, занимающихся переработкой нефти, назвал строительство заводов в США в создавшихся условиях «особенно логичным шагом», поскольку даже 10-процентный таможенный тариф оказал был значительное воздействие на бизнес.

Ранее CNN сообщал, что Китай внезапно пошел на уступки в торговой войне с США, отменив пошлины на отдельные виды полупроводников. По данным Reuters и Bloomberg, китайские власти также готовят список импортных товаров, которые освободят от пошлин.