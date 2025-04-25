В Китае задумались об отмене пошлин на некоторые товары из США

Bloomberg: КНР может отказаться от 125-процентной пошлины на медоборудование США

Власти Китая задумались о том, чтобы приостановить действие 125-процентной пошлины на некоторые виды американского импорта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Фактором, который мог повлиять на позицию Пекина, стали экономические издержки торговой войны, которые оказались тяжелым бременем для китайской промышленности. В частности, речь идет об отмене повышенного тарифа на медицинское оборудование и ряд промышленных химикатов.

Издание отметило, что подобные исключения отражают аналогичные шаги, которые были приняты США. Там, например, от 145-процентного тарифа на китайский импорт оказалась исключена электроника. В настоящее время КНР оценивает возможность отмены дополнительных пошлины на восемь видов продукции, связанной с полупроводниками.

До этого стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность ограничения импортных пошлин на автомобили и комплектующие к ним.