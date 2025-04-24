Стало известно о планах Трампа смягчить пошлины на одну продукцию

Bloomberg: Трамп рассматривает возможность смягчения импортных пошлин на машины

Представители администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность ограничения импортных пошлин на автомобили и комплектующие к ним. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Одна из рассматриваемых мер, уточнил собеседник агентства, позволит избавить собранные за рубежом автомобили и запчасти, на которые уже распространяются тарифы, от дополнительных таможенных тарифов, взимаемых с импорта стали и алюминия. «Это устранит так называемое наложение пошлин», — пояснил он.

В настоящее время импортные пошлины на машины и комплектующие, которые поставляются на территорию США, составляют 25 процентов от таможенной стоимости. Аналогичные ставки Трамп утвердил в отношении импорта стали и алюминия. Устранение «наложения» ставок, отмечается в материале, приведет к снижению издержек иностранных концернов и ограничит наценки на американском рынке.

Резкое повышение властями США импортных пошлин на машины привело к ответным мерам со стороны крупнейших концернов. Руководство японского бренда Mazda решило приостановить выпуск на заводе в Алабаме предназначенных для Канады кроссоверов CX-50. До этого в Nissan Motor объявили о временном прекращении приема заказов на новые премиальные Infiniti QX50 и QX55 для американских клиентов.

В британской компании Jaguar Land Rover, в свою очередь, приняли решение приостановить поставки своих премиальных машин в США, а немецкий Volkswagen и итальянская Ferrari запланировали повысить отпускные цены на поставляемые на американский рынок машины.