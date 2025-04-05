Производитель люксовых автомобилей решил не поставлять их в США

Bloomberg: Jaguar Land Rover решил приостановить экспорт в США

Британская компания Jaguar Land Rover решила с понедельника приостановить экспорт в США своих автомобилей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Это решение автогигант, выпускающий люксовые автомобили, принял после того, как власти США решили ввести 25-процентные пошлины на импорт. Таким образом, действия Jaguar Land Rover стали еще одним примером глобальных последствий той политики, которую проводит нынешняя администрация Белого дома. Другие крупные автопроизводители тоже пересматривают стратегии.

Отмечается, что, по последним данным, почти четверть проданных автомобилей Jaguar Land Rover пришлась на Северную Америку.

Ранее японский концерн Nissan решил приостановить прием заказов на новые премиальные кроссоверы Infiniti QX50 и QX55 для покупателей из Соединенных Штатов. При этом два других автогиганта Volvo Car и Mercedes, напротив, собираются перенести в США часть своих производств.