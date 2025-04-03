Трамп вынудил двух автогигантов делать больше машин в США

Bloomberg: Volvo и Mercedes задумались о переносе части производств в США

Шведский автогигант Volvo Car AB (принадлежит китайскому концерну Geely) должен будет нарастить производство автомобилей на своем американском заводе в Южной Каролине. Об этом заявил генеральный директор компании Хокан Самуэльсон. Его процитировало агентство Bloomberg.

Такое решение компания собралась принять после того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины на импортные автомобили. Кроме того, автогигант перенесет в Соединенные Штаты производство одной из выпускаемых им моделей. Однако о какой именно идет речь, Самуэльсон не уточнил.

Другой европейский автопроизводитель, Mercedes Benz Group AG, также задумался о переносе производства одной из его моделей в США в ответ на 25-процентные пошлины Трампа. Управляющий производством компании Йорг Бурцер заявил, что этот шаг может быть необходим для покрытия расходов на оплату повышенных тарифов.

Ранее концерн Volkswagen объявил, что после введения американских пошлин на импортные автомобили он запланировал повысить стоимость своей продукции. Аналогичный шаг хочет сделать итальянская Ferrari.