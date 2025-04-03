Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:00, 3 апреля 2025Экономика

Трамп вынудил двух автогигантов делать больше машин в США

Bloomberg: Volvo и Mercedes задумались о переносе части производств в США
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Шведский автогигант Volvo Car AB (принадлежит китайскому концерну Geely) должен будет нарастить производство автомобилей на своем американском заводе в Южной Каролине. Об этом заявил генеральный директор компании Хокан Самуэльсон. Его процитировало агентство Bloomberg.

Такое решение компания собралась принять после того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины на импортные автомобили. Кроме того, автогигант перенесет в Соединенные Штаты производство одной из выпускаемых им моделей. Однако о какой именно идет речь, Самуэльсон не уточнил.

Другой европейский автопроизводитель, Mercedes Benz Group AG, также задумался о переносе производства одной из его моделей в США в ответ на 25-процентные пошлины Трампа. Управляющий производством компании Йорг Бурцер заявил, что этот шаг может быть необходим для покрытия расходов на оплату повышенных тарифов.

Ранее концерн Volkswagen объявил, что после введения американских пошлин на импортные автомобили он запланировал повысить стоимость своей продукции. Аналогичный шаг хочет сделать итальянская Ferrari.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?

    Российские подростки сбежали из реабилитационного центра

    Лавров раскрыл роль Киева в дестабилизации Африки

    Для готовившего теракты в отношении российских офицеров украинца запросили 18 лет

    Главу российского предприятия ОПК арестовали за злоупотребления на гособоронзаказе

    ФАС назвал цену билета на ВСМ Москва — Петербург конкурентной

    В России отреагировали на окончательное решение США по НАТО

    Живущую в Испании телеведущую Лазареву настигли «ужасные известия»

    Amazon запустит первые 27 спутников Kuiper

    Экс-главу Минюста Коновалова выдвинули на пост судьи Конституционного суда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше