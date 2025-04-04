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10:17, 4 апреля 2025Экономика

Автогигант нанес ответный удар США после ввода пошлин

Reuters: Nissan приостановит прием заказов на Infiniti QX50 и QX55 для США
Анатолий Акулов (редактор)

Кадр: INFINITI Roseville / YouTube 

Руководство японского концерна Nissan приняло решение приостановить прием заказов на новые премиальные кроссоверы Infiniti QX50 и QX55 для клиентов из США. Об ответном ударе автогиганта в развязанной Соединенными Штатами торговой войне сообщает Reuters.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп утвердил повышение пошлин для продукции из 185 стран. Ужесточение таможенной политики США затронуло в том числе иностранных производителей автомобилей и комплектующих к ним. Для компаний, производящих свою продукцию за пределами Соединенных Штатов, импортные тарифы составят 25 процентов. Главным условием для смягчения мер Трамп назвал перенос выпуска на территорию США.

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Повышение пошлин вынудило руководство Nissan пойти на ответные меры. Премиальные внедорожники Infiniti QX50 и QX55 пользуются высоким спросом в США. Подобные автомобили выпускаются на заводе в Мексике, в отношении товаров из которой также действуют пошлины в размере 25 процентов от таможенной стоимости. Приостановка заказов на эти модели для американского рынка может ударить по потребительским привычкам рядовых граждан Соединенных Штатов. Вместе с тем производство подобных кроссоверов, предназначенных для других рынков, продолжится, заключается в материале.

Еще два автогиганта, напротив, решили прислушаться к советам Трампа и перенести часть производства на территорию США. Речь идет о шведском концерне Volvo и немецком Mercedes-Benz. Руководство первого после ввода американских пошлин задумалось о наращивании выпуска своих машин на заводе, расположенном в Южной Каролине, а второго — о переносе выпуска одной из популярных моделей в Соединенные Штаты.

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