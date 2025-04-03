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06:29, 3 апреля 2025Экономика

Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России

Трамп объявил в США режим ЧП из-за угрожающего Америке торгового дисбаланса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

В США вводится режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за торгового дисбаланса, который угрожает национальной безопасности. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.

«Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране», — сказал он.

По его словам, в торговле США с другими государствами «отсутствует взаимность». Трамп подчеркнул, что экономические отношения с главными торговыми партнерами США стали «крайне несбалансированными, особенно в последние годы».

Трамп ввел пошлины на импорт из 185 стран

Трамп заявил, что вводит в США пошлину на все импортные товары. Базовый тариф составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза подорожают для американцев на 20 процентов.

Полученные от пошлин средства Трамп пообещал направить на погашение госдолга страны. «Теперь наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов, чтобы снизить наши налоги и погасить наш государственный долг, и все это произойдет очень быстро», — высказался он.

Глава Белого дома продемонстрировал табличку, в которой записаны пошлины, введенные государствами в отношении американских товаров, и ответные меры Вашингтона. Отныне продукция из этих стран будет облагаться половинной пошлиной. Самые высокие тарифы оказались у Камбоджи (49 процентов), Вьетнама (46), Таиланда (36), Китая (34), Тайваня (32) и ЮАР (30).

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Дональд Трамппрезидент США

России в списке Трампа не оказалось. Также в перечне отстутствуют Белоруссия, Иран, Канада и Мексика. Позднее министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что Москва не входит в тарифный список США, потому что Соединенные Штаты не торгуют с ней из-за американских санкций.

При этом пошлины были введены даже в отношении необитаемых островов Херд и Макдональд в Тихом океане. На этих принадлежащих Австралии вулканических образованиях нет даже растительности, а заселяют их колонии пингвинов. Какие именно товары с этой территории американский лидер решил обложить 10-процентными пошлинами, не уточняется.

Кроме того, Трамп подписал распоряжение о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.

Трамп назвал единственный способ отменить пошлины

Американский лидер отметил, что будет советовать отменить пошлины главам государств, которые позвонят ему из-за введенных тарифов. «Всем иностранным президентам, премьер-министрам, королям, королевам, послам и всем остальным, кто скоро будет звонить и просить об освобождении от этих тарифов, я говорю — отмените свои собственные тарифы, снимите свои барьеры», — сказал он.

Однако в Китае уже выступили с иной интонацией, заверив, что Пекин ответит на введенные США пошлины. В министерстве коммерции КНР отметили, что решение Трампа сводит на нет баланс интересов, достигнутый в ходе долгих торговых переговоров двух стран. «Китай решительно выступает против этого, мы твердо примем контрмеры для защиты наших собственных прав и интересов», — заявили в ведомстве.

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что Трамп пытается создать Гипер-Америку, но может потерпеть неудачу. Он отметил, что решения главы Белого дома о пошлинах, угрозы бомбардировки Ирана, намерения присоединить Канаду, Гренландию и Панамский канал, а также желание получить почти все месторождения полезных ископаемых и АЭС Украины слишком амбициозны. «Уж больно много рингов, на которых ему придется одновременно вести борьбу. Можно не сдюжить», — считает он.

На фоне последнего высказывания Трампа уровень его поддержки населением упал до антирекордного значения в 43 процента. Респонденты негативно оценили деятельность Трампа в вопросе управления американской экономикой и борьбы с высокой инфляцией — действия главы Белого дома одобрили только 37 и 30 процентов опрошенных соответственно. 52 процента также высказались против его политики по введению пошлин на товары из других стран.

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