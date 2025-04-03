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00:43, 3 апреля 2025Россия

Трампа уличили в желании создать Гипер-Америку

Сенатор Пушков: Трамп хочет создать Гипер-Америку, но может не сдюжить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пытается создать Гипер-Америку, но может потерпеть неудачу. Об этом пишет сенатор Совфеда России Алексей Пушков в Telegram.

Он указал, что американский лидер ввел тарифы на импорт из Китая, Японии и Евросоюза. Помимо этого, Трамп планирует присоединить Канаду, Гренландию и Панамский канал, а также хочет получить почти все месторождения полезных ископаемых и АЭС Украины. В то же время глава государства угрожает невиданной бомбардировкой Ирану, добавил Пушков.

«Уж больно много рингов, на которых ему придется одновременно вести борьбу. Можно не сдюжить», — считает он.

Ранее Трамп подписал распоряжение о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Как объяснил глава Белого дома, такая мера необходима для защиты национальной безопасности.

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