Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт легковых автомобилей

Трамп ввел с 3 апреля пошлины в 25 % на импорт автомобилей и автозапчастей

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Документ опубликован в Федеральном регистре американского правительства, передает .

Как объяснил глава Белого дома, такая мера необходима для защиты национальной безопасности. В частности, на текущий момент лишь половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны. Как считает Трамп, это «подрывает индустриальную базу и национальную безопасность».

Уточняется, что пошлины для готовых автомобилей вступят в силу 3 апреля, а для автозапчастей — не позднее 3 мая.

Ранее сообщалось, что от введения Трампом 25-процентных пошлин на импорт из Мексики и Канады пострадают три американских автоконцерна. В первую очередь от тарифов пострадают транснациональный Stellantis (производит Chrysler, Dodge, Jeep), General Motors и Ford. Уточнялось, что для этих компаний доля автомобилей, импортируемых из Мексики и Канады, составляет 40, 30 и 25 процентов соответственно.