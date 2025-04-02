Названы самые уязвимые для пошлин Трампа производители машин в США

«Росконгресс»: От 25-процентных пошлин Трампа пострадают Ford и General Motors

От введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на импорт из Мексики и Канады пострадают три американских автоконцерна. Самых уязвимых производителей машин в стране назвали в докладе «Росконгресса» «Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны», сообщает РИА Новости.

В первую очередь от тарифов пострадают транснациональный Stellantis (производит Chrysler, Dodge, Jeep), General Motors и Ford. Для этих компаний доля автомобилей, импортируемых из Мексики и Канады, составляет 40, 30 и 25 процентов в стране.

Трамп намеревается ввести пошлины на поставки товаров из-за рубежа, чтобы подстегнуть переезд производителей в США и дать толчок росту автомобильной отрасли в стране. Однако, как отмечают в «Росконгрессе», соседняя Мексика является четвертым крупнейшим мировым экспортером автомобильных комплектующих с общим объемом поставок 126 миллиардов долларов, она обеспечивает почти половину (42 процента) поставок запчастей в США. Поэтому тарифы неизбежно нанесут урон американским производителям.

При этом для многих компаний перенос производства в США будет невыгоден из-за высокого уровня минимальной заработной платы и сложностей с удержанием персонала на подобных производствах.

«По оценкам руководства Sumitomo Electric, одного из крупнейших мировых производителей электропроводки для автомобилей, введение тарифов приведет к перемещению производства в страны Юго-Восточной Азии, в частности, во Вьетнам и Филиппины, где действуют более низкие тарифные ставки в размере пяти процентов», — отмечают авторы доклада.

В ответ на пошлины Трампа Китай, Южная Корея и Япония решили договориться о совместной борьбе за свободную торговлю и против односторонней политики США. Три страны решили ускорить переговоры по трехстороннему соглашению о свободной торговле, усилить сотрудничество в цепочках поставок, а также углубить кооперацию в цифровой экономике. Встреча их представителей прошла за несколько дней до того, как Трамп объявит о новых тарифах, которые должны подорвать продажи японских и корейских автомобилей.